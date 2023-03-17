На левом берегу Киева скоро возобновят движение ряда трамваев: список маршрутов

С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове недавно возобновили движение троллейбусов и трамваев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.