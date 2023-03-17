RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На левом берегу Киева скоро возобновят движение ряда трамваев: список маршрутов

Фото: на левом берегу Киева вскоре возобновят движение трамваев (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Сергей Пышкин

С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

По постоянным схемам возобновят движение:

  • №8 "Станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная";
  • №22 "Бульвар Перова - Завод железобетонных конструкций";
  • №23 "Дарницкий вагоноремонтный завод - просп. Алишера Навои";
  • №29 "Станция метро "Бориспольская" - станция метро "Лесная";
  • №32 "Станция метро "Лесная" - Дарницкий вагоноремонтный завод";
  • № 33 ул. Сержа Лифаря - Дарницкий вагоноремонтный завод.

"Движение временных трамвайных маршрутов №8К, 22К, 22А, 29К, 33А прекращается", - пишет КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове недавно возобновили движение троллейбусов и трамваев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев