На левом берегу Киева скоро возобновят движение ряда трамваев: список маршрутов

С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
По постоянным схемам возобновят движение:
"Движение временных трамвайных маршрутов №8К, 22К, 22А, 29К, 33А прекращается", - пишет КГГА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове недавно возобновили движение троллейбусов и трамваев.
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