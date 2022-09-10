Зливи майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода майже по всій Україні сьогодні, 10 вересня буде із сильними опадами. Зливи очікуються у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно, майже по всій країні, окрім східних та південно-східних областей, помірні, а у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях значні дощі.
Вітер південно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в Києві та області хмарно, очікуються сильні дощі. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень по області місцями шквали до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +13 +15.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні та попередили про негоду.
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