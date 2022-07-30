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Зливи, грози та сильний вітер: де завтра чекати негоди

Фото: у деяких регіонах України в неділю, 31 липня, очікуються зливи і грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У деяких регіонах України в неділю, 31 липня, очікуються зливи і грози. Температура в столиці підвищиться до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укргідрометцентру".

Так, у західних областях у неділю очікується хмарна погода та значні дощі. На Закарпатті та в Карпатах синоптики прогнозують сильні зливи. У той же час у Вінницькій і Житомирській областях - дощі з грозами, місцями град і шквали до 20 м/с. На решті території України без опадів.

Температура повітря на заході країни 31 липня складе 19-24 градуси тепла. На півдні, сході та півночі України вдень очікується спека - температура підвищиться до +29...+32 градусів.

Вночі стовпчик термометра коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. В Одеській області вночі - до 22 градусів з позначкою "плюс".

Нагадаємо, погода в Україні в серпні буде більш стабільна і суха. Місяць почнеться з грозових дощів, але потім встановиться тепла і комфортна погода в більшості областей.

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