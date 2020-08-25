Зливи в 14 областях і до +33 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у вівторок, 25 серпня, буде дощовою на більшій території країни. У південних і східних областях буде тепліше - до +33 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, лише південно-східні області дощ обійде. Вдень в регіоні очікується від +27 до +33 тепла, а вночі від +12 до +18 градусів.

У центрі та на півночі України буде від +22 до +28 тепла, з дощами в денний і нічний час. Вночі буде до +14 +17 градусів.

На заході очікуються зливи в денний і нічний час. Температура повітря становитиме від +22 до +25 тепла, а вночі від +13 до +17 градусів.

Швидкість вітру по Україні складе від 3 до 8 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 25 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується дощова погода. Температура повітря вдень буде від +22 до +25 тепла, а вночі подекуди опуститься до +15 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 25 серпня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, у Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах.

Крім цього, раніше синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.