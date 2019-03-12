Через зливи в Сан-Паулу загинули понад 10 осіб

Будівлі околиць зазнали обвалення

Не менее 12 человек погибли из-за ливней в Сан-Паулу (Бразилия) и его окрестностях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал UOL.

По сообщениям метеорологов дождь продлится еще не менее 48 часов. Губернатор штата Жоау Дориа призвал население не покидать своих домов без необходимости.

"Это позволит избежать неудобств для коммунальных служб и спасателей и не будет подвергать опасности ваши жизни", - говорится в обращении к местным жителям.

Отмечено, что при обрушении строений в результате схода оползней погибли не менее 5 человек. Еще не менее троих утонули в потоках дождевой воды. Среди жертв есть годовалый ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге США из-за бури без электроснабжения остались более 23,5 тыс. человек.

По информации телеканала, из-за непогоды в штате Арканзас без доступа к электроэнергии оказались около 13,5 тыс. человек, и более 10 тыс. - в Техасе. Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о сильных ветре и граде в штатах Теннеси, Миссисипи и Кентукки.