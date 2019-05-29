ru
ua

Лівія видала Єгипту самого розшукуваного злочинця


Терориста Хішам аль-Ашмави затримала Лівійська національна армія в 2018 році

В Єгипет доставили одного з найбільш розшукуваних злочинців країні Хішам аль-Ашмави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сихьхуа".

Як повідомляється, злочинця затримала Лівійська національна армія (ЛНА) і передала єгипетської розвідки. Государтвенный телеканал Єгипту показав, як військовослужбовці країни вели до борту літака аль-Ашмави, якого заарештували в 2018 році на сході Лівії.

Ще одного злочинця, якого також заарештувала Лівійська армія, передали уряду Єгипту.

Хішам аль-Ашмави вважається одним з найнебезпечніших терористів, причетних до безлічі нападів в Єгипті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті перестрілки біля виборчої дільниці на півдні Каїра одна людина загинула і двоє отримали поранення. Члени двох ворогуючих між собою племінних кланів вирішили з'ясувати стосунки за допомогою зброї. Наведенням порядку зайнялися армія і поліція.

Крім того, в Єгипті під час спецоперації силовиками було вбито 40 передбачуваних бойовиків-терористів. Правоохоронці провели рейди на три схованки "терористів" - у місті Гіза, а також на Синайському півострові. Крім фізичного усунення бойовиків, із їх схованок було вилучено велику кількість зброї та вибухівки.

Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками Євросоюз не змінить позицію щодо Brexit після відставки Мей
Читати всі новини