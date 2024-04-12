"Ливерпуль" потерпел фиаско от "Аталанты", "Рома" сильнее "Милана": обзор Лиги Европы

Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи

"Байер" – "Вест Хэм" – 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифейс, 90+1

"Бенфика" – "Марсель" – 2:1

Голы: Р. Силва, 16, Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67

"Ливерпуль" – "Аталанта" – 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

"Милан" – "Рома" – 0:1

Гол: Манчини, 17

"Байер" полностью контролировал ход событий против лондонских "молотов". Однако мяч упорно обходил ворота. В частности, Фабиански парировал два удара Шика. Впрочем, леверкузенцы снова вырвали победу под занавес встречи. Сначала Хофманн воспользовался суматохой после углового. А затем Бонифейс головой замкнул навес после розыгрыша стандарта.

"Бенфика" Анатолия Трубина дважды расстроила "Марсель" – на старте первой и второй половин. На 16-й минуте Рафа Силва из пределов штрафной завершил образцовую атаку "орлов". А на 52-й Ди Мария в касание замкнул передачу Нереса. Несколько улучшил шансы провансальцев на общий успех Обамеянг, реализовавший выход один на один с украинцем после ошибки защитника.

Главная сенсация стадии произошла на Альбионе, где "Аталанта" неожиданно разгромила "Ливерпуль". Первым героем бергамасков стал Скамакка, оформивший дубль к середине второго тайма. Для начала форвард "прошил" Келлехера с линии штрафной, а затем пробил с лета после навеса Де Кетеларе. Положил на лопатки мерсисайдцев Пашалич, сыграв на добивании.

Итальянское противостояние на "Сан-Сиро" завершилось минимальной победой столичной команды. "Рома" открыла счет на 17-й минуте – Дибала подал угловой, а Манчини оказался самым ловким и с линии вратарского головой направил мяч в дальний угол. Больше команды не забивали. Ответные матчи сыграют 18 апреля.