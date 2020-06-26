"Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії

"Манчестер Сіті" на виїзді поступився "Челсі" в матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з рахунком 1:2. Поразка прямого конкурента дозволила "Ліверпулю" достроково завоювати титул чемпіона Англії сезону-2019/20.

Про це повідомляється на сайті мерсисайдського клубу.

Команда Юргена Клоппа гарантував собі перше місце в турнірній таблиці за сім турів до закінчення чемпіонату. "Городяни", що йдуть на 2 позиції в таблиці, позбувся навіть математичних шансів обійти "Ліверпуль".

Таким чином, "червоні" стали 19-кратним чемпіоном країни, поступаючись за цим показником лише "Манчестер Юнайтед" (20 чемпіонство).

Свій останній титул чемпіона Англії "Ліверпуль" завоював у сезоні 1989/1990 під керівництвом Кенні Далгліша.

Нагадаємо, АПЛ навіть в умовах карантину через пандемію коронавірусу має намір провести церемонію вручення трофея "Ліверпулю".