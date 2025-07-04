"Ливерпуль" вывел из обращения 20-й номер: память о Жоту навсегда останется в клубе

Трагическая авария в Испании

Жота и его брат попали в смертельное дорожно-транспортное происшествие в испанской провинции Самора. "Ламборгини" спортсмена сошел с трассы, после чего загорелся. Оба пассажира погибли на месте.

Вклад в "Ливерпуль"

После перехода в "Ливерпуль" в 2020 году Диогу выбрал 20-й номер и стал важной частью атакующей линии клуба.

За мерсисайдскую команду он сыграл 182 матча во всех турнирах, забив 65 голов и отдав 26 результативных передач.

В сезоне 2024/25 форвард помог "Ливерпулю" добыть долгожданное чемпионство в АПЛ, которое является 20 титулом в истории клуба. Именно его гол в ворота Эвертона гарантировал команде победу, и именно этот забитый мяч стал последним в его жизни.

"Номер 20 будет справедливо закреплен за Диогу за его вклад в 20-й титул клуба. Особенно - за мяч в мерсисайдском дерби, который стал трогательной кульминацией его карьеры", - говорится в официальном заявлении клуба.

Отметим, что этот номер стал символическим, еще и потому, что Жота присоединился к Ливерпулю в 2020 году.

Что сказал Жота после триумфа в АПЛ

"Получить титул, о котором я мечтал с детства - это момент, который я буду хранить в сердце навсегда. Для парня из Гондомара это настоящее чудо", - вспоминал футболист после завершения чемпионского сезона.

Достижения со сборной

На международном уровне он провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, забив 14 голов и выиграв Лигу наций в 2019 и 2024 годах.