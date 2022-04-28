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"Ліверпуль" впевнено здолав "Вільярреал" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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Ліверпуль, Четвер 28 квітня 2022 10:34
"Ліверпуль" впевнено здолав "Вільярреал" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Фото: Мерсисайдці святкують успіх (twitter.com/LFC)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Ліверпуль" на власному полі переміг іспанський "Вільярреал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, перші матчі

"Ліверпуль" – "Вільярреал" – 2:0

Голи: Еступіньян, 53 (автогол), Мане, 55

Мерсисайдці контролювали гру впродовж усіх 90 хвилин. Ще до перерви "червоні" створили низку моментів, але реалізувати свої нагоди не змогли. Тиск на ворота іспанців дав плоди на старті другої половини.

На 53-й хвилині Хендерсон зіграв у стінку з Салахом і спробував подати з правого флангу, але під простріл кинувся Первіс Еступіньян. Як наслідок, м'яч зачепив ногу еквадорця і за несподіваною для кіпера траєкторією залетів у дальній кут – 1:0!

Часу оговтатися "Жовтій субмарині" мерсисайдці не дали. "Ліверпуль" забив удруге вже за дві хвилини. Салах кинджальним пасом вивів Садьйо Мане на побачення з Рульї, і сенегалець в один дотик проштовхнув м'яч повз воротаря.

Після такої ударної трихвилинки "Ліверпуль" легко довів поєдинок до перемоги. Матч-відповідь команди зіграють 3 травня на Піренеях.

До слова, в іншому півфіналі "Манчестер Сіті" переграв мадридський "Реал" на Туманному Альбіоні.

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