"Ліверпуль" встановив рекорд Кубка англійської ліги

"Ліверпуль" на своєму полі здолав "Арсенал" в серії пенальті 1/8 фіналу Кубка англійської ліги та встановив рекорд турніру. Про це в Twitter повідомляє статистичний агрегатор Opta.

Для "мерсисайдців" ця перемога стала вже восьмою в серії одинадцятиметрових в цьому турнірі. Раніше ще нікому не вдавалося стільки раз пройти в наступну стадію Кубка Ліги після серії пенальті.

Суперником команди Юргена Клоппа по чвертьфіналу стала "Астон Вілла". Участь у наступній стадії Кубка ліги собі також забезпечили "Евертон", "Манчестер Сіті", "Лестер Сіті", "Колчестер Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" і "Оксфорд Юнайтед".

Після виходу команди в наступну стадію Кубка англійської ліги головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не виключив ймовірності відмови від подальшої участі в турнірі.

За словами фахівця, таке рішення клуб може прийняти через участь в клубному чемпіонаті світу в Досі, який по датах збігається з чвертьфінальними іграми Кубка ліги.

Чинним володарем Кубка ліги є "Манчестер Сіті", у складі якого виступає гравець збірної України Олександр Зінченко.

Нагадаємо, захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк визнаний кращим гравцем сезону 2018/19 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).