Ліверпуль" запропонує новий контракт автору дубля в Лізі чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" збирається запропонувати новий контракт бельгійському нападнику Дивока Орігі. Про це повідомляє Independent.

За інформацією джерела, дубль нападника в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони" вразив головного тренера «Ліверпуля» Юргена Клоппа, і він вирішив продовжити контракт з Орігі.

Форвард не є гравцем основи в команді. Взимку бельгієць міг піти в оренду, він потрапив у сферу інтересів "Евертона", "Кристал Пеласа" і "Вулверхемптона", але футболіст залишився і виграв конкуренцію у Деніела Старріджа і Джердана Шакірі.

Термін поточної угоди Орігі з "Ліверпулем" розрахований до червня 2020 року. У цьому сезоні він виходив на поле у 20 матчах у всіх турнірах в яких зумів забити сім голів і віддати два ассисти.

Зокрема, на його рахунку дубль в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" (4:0). Даний рахунок дозволив "Ліверпулю" вийти у фінал після поразки в першій зустрічі 0:3. У вирішальному матчі його суперником стане "Тоттенхем".