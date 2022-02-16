"Ліверпуль" здолав "Інтер" на виїзді в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перший матч

"Інтер" – "Ліверпуль" – 0:2

Голи: Фірміно, 75, Салах, 83

Довго чекати моментів не довелося. Уже на 5-й хвилині Мартінес пробив з відскоку метрів із 20-ти – поруч зі стійкою. Мерсисайдці відповіли ударом головою Мане після навісу зі штрафного, коли м'яч пройшов над воротами.

А ось на 16-й "нерадзуррі" повинні були відкривати рахунок. Це Перішіч прострілив із лівого флангу на Чалханоглу, а турецький хавбек другим дотиком потужно пробив у поперечину!

Цього разу "Ліверпуль" відповів хвилин за 10. Та ще й ефектно. Робертсон подав кутовий на дальню стійку, а Мане пробив у падінні через себе. Щоправда, повз ворота.

Далі команди взяли час на перепочинок і зосередилися на боротьбі в центрі поля. Всерйоз потурбувати знову оборону англійського гранда "Інтер" зумів перед перервою. Однак, Шкріняр після навісу з кутового пробив повз ворота.

Зате зі стартом другої половини "нерадзуррі" фактично втиснули мерсисайдців у штрафний майданчик. Дюмфріс і Перішіч на флангах почали регулярно накручувати опонентів, а Джеко з Мартінесом раз у раз намагалися втекти від опіки оборонців.

Найреальніша нагода забити виникла в аргентинського форварда. Перішіч класно прорвався крізь зону Александер-Арнольда і прострілив на дальню стійку, але голова Мартінеса на лічені сантиметри розминулася з м'ячем!

Юрген Клопп такий провал "Ліверпуля" взявся гасити кадровими змінами. На 60-й хвилині німець провів потрійну заміну, кинувши в бій Діаса, Хендерсона та Кейта. Це вирівняло хід поєдинку, і команди почали відповідати атакою на атаку.

Змарнували нагоди Діас і Дюмфріс. А потім "Ліверпуль" несподівано забив зі стандарту. Робертсон подав кутовий на ближню стійку, а Роберто Фірміно головою елегантно підсік м'яч під дальню стійку.

На 80-й Перішіч міг відновити паритет, але пробив вище воріт із кута штрафного. За чергове марнотратство мерсисайдці покарали майже миттєво. Ван Дейк у межах штрафного скинув на Салаха після переведення Александер-Арнольда, а єгипетський нападник в один дотик пробив повз Хандановіча – 0:2.

Після такого подвійного удару "Ліверпуль" на класі довів матч до перемоги. А ось міланці можуть кивати на себе. Мінімум вдруге в сезоні "Інтер" виглядав, як мінімум, не гірше за потужного опонента в Лізі чемпіонів, але програв через слабку реалізацію моментів.