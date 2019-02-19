Ліверпуль - Баварія: де дивитися матч

Фото: гравці "Баварії" готуються до матчу з "Ліверпулем" (twitter.com/fcbayernen)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чепіонів

Зустріч "Ліверпуля" і "Баварії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стане для клубів першою з часів Суперкубка УЄФА 2001 року. На думку букмекерів, перевага у сьогоднішньому матча на боці господарів поля.

19 лютого 21:55

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

Поєдинок між ліперульскою і мюнхенською командами в першому раунді відбудеться на Енфілді. Початок матчу о 21:55 за київським часом. В Україні в прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Коментатор - Віктор Вацко.

Нагадаємо, починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам VAR. Бригада буде відслідковувати явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі.