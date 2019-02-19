Ліверпуль - Баварія: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома принимает мюнхенскую "Баварию". Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитом финалиста прошлого сезона.

19 февраля 21:55

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Ранее команды ни разу не встречались в самом престижном европейском клубном турнире. При этом оба клуба могут похвастать богатейшей еврокубковой историей. Всего это шестая встреча "Ливерпуля" и "Баварии" на континентальной арене и первая почти за 20 лет. До этого пути грандов пересеклись в 2001 году, когда "мерсисайдцы" одолели мюнхенцев 3:2 на стадионе "Луи II" в Монако в Суперкубке УЕФА.

Оба клуба являются пятикратными обладателями трофея Лиги чемпионов. "Ливерпуль" последнюю ЛЧ выиграл в 2005, "Бавария" - в 2013 году. В прошлом сезоне англичане уступили "Реалу" в финале. "Бавария" тогда остановилась в шаге от киевского финала, уступив мадридскому клубу по итогам двух встреч плей-офф.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Алиссон; Александер-Арнолд, Фабиньо, Матип, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах; Фирмино, Мане

"Бавария": Нойер; Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба; Горецка, Тьяго; Гнабри, Хамес, Коман; Левандовски