Ліверпуль - Барселона: анонс матчу

У повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів зійдуться "Ліверпуль" і "Барселона". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитом англійський клуб. Перший поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь каталонців.

7 травня 22:00

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

Рахунок на "Камп Ноу" у першій грі відкрив колишній нападник "Ліверпуля" Луїс Суарес. Ліонель Мессі в останні 15 хвилин оформив дубль і довів справу до розгрому. Таким чином, Барселона" дуже близька до перемоги над "мерсисайдцями".

Проте з минулої Ліги чемпіонів "Барса" вилетіла якраз після перемоги в першому матчі з різницею в три м'ячі.

Каталонці не виходили у фінал Ліги чемпіонів УЄФА з 2015 року.

Чотири сезони тому "Барселона" виграла свій п'ятий титул і з тих пір не доходила до 1/2 фіналу. З п'яти останніх півфіналів "Барса" виграла лише два. "Ліверпуль" добрався до цієї стадії другий раз поспіль. Однак вийти в другий поспіль фінал буде надзвичайно важко. Тим більше що два останні матчі на "Енфілді" каталонці виграли.