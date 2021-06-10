Злива, град і шквали: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах сьогодні йдуть дощі та гроза. На сході країни вдень буде +22+25, а вночі +11+14.

У північних областях очікується, що вдень буде +21+24, а вночі +12+15. У центрі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14.

На заході України синоптики прогнозують вдень +22+24, а вночі +11+14. У південних регіонах також дощі, вдень буде +23+26, а вночі +12+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +13+15.