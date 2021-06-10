RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Злива, град і шквали: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні значно погіршилась через зливу та дощі. Сьогодні температура повітря буде коливатись від +22 до +26.

Про це повідомляється на сайті УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах сьогодні йдуть дощі та гроза. На сході країни вдень буде +22+25, а вночі +11+14.

У північних областях очікується, що вдень буде +21+24, а вночі +12+15. У центрі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14.

На заході України синоптики прогнозують вдень +22+24, а вночі +11+14. У південних регіонах також дощі, вдень буде +23+26, а вночі +12+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +13+15.

Нагадаємо, штормове попередження оголошено у всіх областях України.

Зазначимо, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер - п'ятницю, 10-11 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода