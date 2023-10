В Ливане в результате израильского удара погиб видеооператор Reuters, есть и пострадавшие

По словам другого видеооператора, который был на месте событий, группа журналистов, в том же числе из Al Jazeera и Agence France-Presse, работала вблизи Альма-эш-Шааб. Населенный пункт расположен рядом с израильской границей, где армия Израиля и ополчение "Хезболла" обменивались огнем.

Как пишет издание, видеооператор Иссам Абдаллах погиб во время передачи видеосигнала для вещателей.

"Очевидно, мы никогда не хотели бы ударить, убить или застрелить любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, такие вещи могут произойти", - заявил представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

— / AUDIO: A team of Al-Jazeera and Reuters journalists got hit by an Israeli artillery strike in South Lebanon



"What happened?! What happened?! What happened?! I can't feel my legs! F*ck, f*ck!"



The woman heard screaming died minutes after. These were her last moments… pic.twitter.com/JQXc9kNKTu