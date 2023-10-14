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В Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув відеооператор Reuters, є й постраждалі

Субота 14 жовтня 2023 09:37
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В Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув відеооператор Reuters, є й постраждалі Фото: в Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув відеооператор Reuters, є й постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Лівані внаслідок ракетного удару з боку Ізраїля загинув відеооператор Reuters. Ще шестеро журналістів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами іншого відеооператора, який був на місці подій, група журналістів, у тому ж числі з Al Jazeera та Agence France-Presse, працювала поблизу Альма-еш-Шааб. Населений пункт розташований поруч з ізраїльським кордоном, де армія Ізраїля та ополчення "Хезболла" обмінювались вогнем.

Як пише видання, відеооператор Іссам Абдаллах загинув під час передачі відеосигналу для мовників.

"Очевидно, ми ніколи не хотіли б вдарити, убити або застрелити будь-якого журналіста, який виконує свою роботу. Але ви знаєте, ми перебуваємо у стані війни, такі речі можуть статися", - заявив представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

До чого тут Ліван?

Ліванська "Хезболла" від початку конфлікту підтримує завдавав ударів у відповідь.

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