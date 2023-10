В Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув відеооператор Reuters, є й постраждалі

За словами іншого відеооператора, який був на місці подій, група журналістів, у тому ж числі з Al Jazeera та Agence France-Presse, працювала поблизу Альма-еш-Шааб. Населений пункт розташований поруч з ізраїльським кордоном, де армія Ізраїля та ополчення "Хезболла" обмінювались вогнем.

Як пише видання, відеооператор Іссам Абдаллах загинув під час передачі відеосигналу для мовників.

"Очевидно, ми ніколи не хотіли б вдарити, убити або застрелити будь-якого журналіста, який виконує свою роботу. Але ви знаєте, ми перебуваємо у стані війни, такі речі можуть статися", - заявив представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

— / AUDIO: A team of Al-Jazeera and Reuters journalists got hit by an Israeli artillery strike in South Lebanon



"What happened?! What happened?! What happened?! I can't feel my legs! F*ck, f*ck!"



The woman heard screaming died minutes after. These were her last moments… pic.twitter.com/JQXc9kNKTu