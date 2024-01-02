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В Ливане подорвали заместителя главаря ХАМАСа

Архивное фото: Салех аль-Арури (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Заместитель главаря ХАМАСа Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание пишет, что террористы ХАМАСа подтвердил факт его гибели.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв произошел возле офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.

Те же ливанские СМИ пишут, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Салех аль-Арури

Старший лидер признанной рядом стран террористической организации ХАМАС и один из командиров-основателей его военного крыла (бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам"). 

Сообщается, что по состоянию на 2023 год он также был заместителем главы политического бюро ХАМАСа и военным командующим ХАМАСа на Западном Берегу, хотя жил в Ливане. Он также работал вербовщиком и принимал активное участие в сборе и переводе средств от имени ХАМАСа.

Аль-Арури несколько раз попадал в тюрьму в Израиле, и в 2010 году его обменяли в рамках освобождения более тысячи палестинцев на захваченного капрала израильской армии Гилада Шалита. 

Ликвидация боевиков ХАМАСа

В Армии обороны Израиля заявили, что во время ночного авиаудара уничтожили командира роты элитных сил ХАМАСа в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

Также в декабре ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных чиновников разведывательного подразделения ХАМАСа. Один из них был ответственен за теракты 7 октября.

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ХАМАСБейрутЛиван