У Лівані після потужного вибуху спостерігається спалах COVID-19

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Представник ВООЗ заявив, що після вибухів в країні є ризик прискорення поширення коронавірусу

У Лівані влада повідомила про 300 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, що є рекордною кількістю для країни. Також за останні 24 години там зареєстрували сім смертей від ускладнень захворювання COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Загалом в Лівані зареєстровано 7 121 випадок інфікування і 87 летальних випадків, які пов'язують з коронавірусом. Востаннє сплеск захворюваності в країні зареєстрували ще до масштабних вибухів у порту Бейрута, в результаті яких загинула щонайменше 171 людина.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Ярасевич заявив на брифінгу ООН в Женеві у вівторок, що після вибухів в Лівані є ризик прискорення поширення коронавірусу.

"Надзвичайна ситуація в Бейруті привела до ослаблення багатьох заходів для запобігання поширенню COVID-19, підвищила ризик збільшення швидкості передачі і великого навантаження в найближчі тижні", - застерігали раніше в ООН.

Раніше ВООЗ закликала виділити 15 мільйонів доларів допомоги медичній сфері в країні, яка ще до катастрофи була напруженою: через глибоку фінансову кризу в Лівані спостерігали дефіцит медикаментів і медичних засобів.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; загинули близько 150 людей, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

Крім того, у МОЗ країни заявили, що збиток від наслідків вибуху в Бейруті посилюється поширенням коронавірусу.