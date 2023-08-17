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Ливан полностью отключили от электроэнергии: названа причина

Фото: Ливан полностью отключили от электроэнергии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ливан оказался полностью отключенным от света в связи с тем, что две ТЭС перестали подавать энергию из-за неуплаты долга в валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Электричество было отключено в городе Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге. Долг перед энергетической компанией составляет около 83 млн долларов. Из этой суммы ливанская госкомпания Electricit du Liban выплатила оператору ТЭС Primesouth только 2 млн долларов.

Без электроэнергии остались в том числе больницы, государственные учреждения и международный аэропорт Бейрута. Кроме того, прекратили работу станции, перекачивающие питьевую воду в регионы Ливана. Две ТЭС суммарной мощностью 550 МВт – единственные источники электроэнергии, снабжающие Ливан.

Иетересно, что страна переживает блэк-аут не в первый раз. Это уже происходило в 2022 году. Тогда подачу электроэнергии остановили из-за конфликта вокруг электростанции в деревне Арамун под Бейрутом.

Ранее сообщалось, что Россия вербует на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане. Молодым палестинцам платят 350 долларов в месяц за поступление в российскую армию.

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ЭлектроэнергияЛиван