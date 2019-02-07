Литвиненко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Литвиненко балотується в президенти як самовисуванка
Дата рождения: 7 ноября 1976 года (42 года)
Партия: самовыдвиженка
Должность: телеведущая
Семья: разведена, двое детей
Литвиненко на выборах 2019. Новости
Юлия Леонидовна Литвиненко родилась 7 ноября 1976 года в Кривом Роге (Днепропетровская область), окончила Днепровский национальный университет (факультет журналистики). В 1999 году переехала в Киев. Работала на телеканалах Ут-1, ICTV, К1, "Меню-ТВ", "Интер", "ТВi", "NewsOne", а с 2018 года - на телеканале "Прямой". Кроме того, Литвиненко работала на "Радио Вести".
Литвиненко является автором медиа-курса для школьников "Современные средства коммуникации".
2 февраля 2019 года Литвиненко подала документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты.
Телеведущая баллотируется как самовыдвиженка. По состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировал Литвиненко кандидатом.
Литвиненко разведена, воспитывает дочерей Александру и Киру.