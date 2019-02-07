Литвиненко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Литвиненко балотується в президенти як самовисуванка

Дата рождения: 7 ноября 1976 года (42 года)

Партия: самовыдвиженка

Должность: телеведущая

Семья: разведена, двое детей

Литвиненко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Литвиненко на выборах 2019. Новости

7 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал телеведущую Юлию Литвиненко кандидатом в президенты.

Биография

Юлия Леонидовна Литвиненко родилась 7 ноября 1976 года в Кривом Роге (Днепропетровская область), окончила Днепровский национальный университет (факультет журналистики). В 1999 году переехала в Киев. Работала на телеканалах Ут-1, ICTV, К1, "Меню-ТВ", "Интер", "ТВi", "NewsOne", а с 2018 года - на телеканале "Прямой". Кроме того, Литвиненко работала на "Радио Вести".

Литвиненко является автором медиа-курса для школьников "Современные средства коммуникации".

Политическая деятельность

2 февраля 2019 года Литвиненко подала документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты.

Телеведущая баллотируется как самовыдвиженка. По состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировал Литвиненко кандидатом.

Семья

Литвиненко разведена, воспитывает дочерей Александру и Киру.