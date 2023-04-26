ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Литве заявили о попытках вербовки ее граждан разведками РФ, Беларуси и Китая

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 22:56
В Литве заявили о попытках вербовки ее граждан разведками РФ, Беларуси и Китая Фото: В Литве заявили о попытках вербовки ее граждан разведками РФ, Беларуси и Китая (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В 2022 году разведки России, Беларуси и Китая неоднократно пытались завербовать граждан Литвы. Эти попытки были не успешными.

Об этом говорится в отчете Госбезопасности Литвы (VSD), сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Выявлено несколько случаев, когда службы разведки и госбезопасности России, Беларуси или Китая пытались завербовать граждан Литвы, но ни одна попытка не была успешной", - говорится в документе.

Сообщается, что пять сотрудников разведки РФ, работавших под дипломатическим прикрытием, были высланы из Литвы в прошлом году. При этом отмечается, что интенсивность разведывательной деятельности страны-агрессора остается высокой.

"По оценкам VSD, интенсивность других видов деятельности российских спецслужб - информационных операций, радиоэлектронной и киберразведки - остается высокой, поэтому приоритетное внимание VSD будет уделять предотвращению этой деятельности, проведению контрразведывательных действий и усилению кибербезопасности", - сообщают представители литовской спецслужбы.

По данным VSD, после применения международных санкций к России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину оба режима прилагают немало усилий, чтобы смягчить влияние санкций и найти пути их обхода.

"Схемы обхода санкций стали одним из важнейших направлений расследований экономической безопасности VSD", - говорится в отчете.

В ведомстве утверждают, что обнаружили действующие в Литве компании, которые помогают российским субъектам обходить санкции, и передали информацию о них в соответствующие госучреждения.

Напомним, ранее в МИД Германии заявили, что выдворение российских дипломатов позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины Китай Российская Федерация Беларусь
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России