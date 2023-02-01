В Литве предложили новый формат "Рамштайна" для вступления Украины в ЕС

"Когда мы поняли, что поставки оружия в Украину являются нашим стратегическим интересом, мы создали "Военный Рамштайн". Сейчас совершенно очевидно, что для будущего европейской геополитической безопасности нам также необходимо без промедления создать "Интеграционный Рамштайн" или "Рамштайн расширения", - говорится в статье.

Кубилюс заявил, что интеграция Украины на Запад является не менее важной, чем военная помощь стране. По его словам, миру нужна стратегия, которую он называет "Сила расширения и расширения силы демократии". Она, как он пояснил, будет охватывать не только Украину, но и другие страны Восточного партнерства, а также западно-балканский регион.

Также он добавил, что российский диктатор Владимир Путин боится успеха Украины, поскольку такой "вдохновляющий пример может разрушить кремлевский режим".

"Именно поэтому нам нужно иметь стратегию, как не разрешить Путину победить в его стратегии противодействия интеграции Украины", - написал Кубилюс.