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В Литве закупили 16 радаров для Украины. Бойцы ВСУ уже проходят обучение

Фото: В Литве закупили 16 радаров для Украины (facebook.com/kariuomene)
Автор: Дмитрий Браславский

Со вчерашнего дня украинские военные учатся пользоваться радарами, которые приобрели в Литве во время акции по сбору средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Литвы.

"Тренинг продлится четыре дня - два дня теории и два дня практики в реальных условиях (мониторинг воздушного пространства Литвы). Быстрое обучение персонала - одно из преимуществ этого оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после учения украинские бойцы вернутся домой, где радары будут использовать для предупреждения жителей и сохранения критической инфраструктуры.

Один из организаторов акции сбора средств Йонас Охманас сообщил изданию 15min, что всего будет закуплено 16 радаров.

"По срокам говорить сложно, но все радары должны быть изготовлены в течение нескольких месяцев. Первые отправим в Украину уже в ближайшее время. Если бы такая закупка происходила силами государства, то она реализовывалась бы дольше. Важно подчеркнуть, что раньше Израиль никому не продавал такие технологии, а мы смогли об этом договориться через саму Литву", - рассказал Охманас.

Напомним, что Сейм Литвы единогласно одобрил резолюцию о признании российской группы "Вагнера" террористической организацией. Документ поддержали 117 депутатов.

Комиссия по радио и телевидению Литвы поддержала решение обязать интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить просмотр российских телеканалов, подвергшихся санкциям ЕС.

В Литву не пропустили судно под флагом РФ, а также самолет, на борту которого находился гражданин России.

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