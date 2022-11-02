В Литве призвали к ужесточению ПВО и санкций против Ирана из-за поставок ракет России

Украине необходимо предоставить новые системы противоракетной обороны, а против Ирана следует ввести новые санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter литовского министра обороны Арвидаса Анусаускаса.
"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, потребность в системах противоракетной обороны по всему региону еще больше. А также необходимость экономических санкций против иранского режима", - написал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.
Напомним, по данным украинской разведки, РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.