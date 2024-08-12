В Литве запретили пользоваться китайской техникой госучреждениям

Поскольку Китай попал в список стран, "не заслуживающих доверия", пользование техникой китайского производства в государственных учреждениях Литвы недопустимо. Официальный запрет вступит в силу уже с 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Китайские камеры видеонаблюдения, телефоны, фотоаппараты, дроны, компьютеры и другая техника должны быть заменены во всех государственных учреждениях Литвы. Запрет будет распространяться на технику других стран, попавших в список недоверия.

Министерство внутренних дел, отделы полиции, пожарно-спасательной и пограничной службы уже начали заменять техническое оборудование. Однако отмечается, что альтернативы стоят гораздо дороже, что замедляет этот процесс.

"Возможно, две трети камер полицейские заменили, старые китайские камеры до сих пор используются для охраны физических объектов. Но департамент полиции стремится поскорее их заменить", - заявил замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Самая большая проблема возникла с дронами. Альтернатив на рынке по релевантной цене - очень мало. Это касается не только боевых дронов, но и беспилотников для наблюдения, видеосъемки, фотосъемки. Правительство ищет замену у отечественных производителей.

Отмечается, что беспилотники производства литовской компании Unmanned Defense Systems успешно работают в Украине. Министерство обороны Литвы уже в ближайшее время заключит контракты на дальнейшую закупку этих дронов как для Украины, так и для ВС Литвы.

Витенис Бузас, генеральный директор компании, напомнил, что БПЛА должны не только соответствовать стандартам НАТО, но и новому правилу, которое вступит в силу в 2025 году: никакие компоненты не должны поступать из Китая.

Литовские дроны дороже из-за сложного процесса замены их структуры от китайских компонентов. Бузас объяснил, что у компании это заняло полтора года, ведь замена происходила на всех уровнях: от болтов до электроники.

"Это было нелегко, но возможно. Вы должны инвестировать время и деньги, и продукт неизбежно становится дороже", - заявил он.