В Литве выявили несколько партий военной экипировки в поездах из Калининграда в Москву

Среди обнаруженных предметов были камуфляжные брюки, маскировочные сети и другая военная форма.

По данным таможни, такие грузы, предположительно предназначенные для российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины, неоднократно отправлялись общественными организациями из Калининградской области.

Самая крупная находка была сделана 2 октября на железнодорожной станции Кибартай, где в почтовом вагоне поезда "Калининград-Москва" обнаружили партию камуфляжных брюк. Еще ранее, с 27 по 29 сентября, на том же маршруте таможенники задержали несколько партий маскировочных сетей.

Конфискованные товары были переданы литовской таможней в качестве помощи Украине.