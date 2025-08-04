В Литве правительство официально ушло в отставку: кто станет временным премьером

"Президент подписал указ об отставке правительства и назначении временного правительства для исполнения обязанностей", - рассказал Бержинскас.

После того как президиум правящей Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) определится с кандидатом на пост главы правительства, этот выбор должен быть согласован с президентом Гитанасом Науседой. Лишь после этого президент выдвигает кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Сейма.

Депутаты парламента должны рассмотреть предложенного кандидата и проголосовать за него в течение недели с момента внесения в пленарный зал. Голосование проходит открыто, а для утверждения кандидатуры достаточно простого большинства.

Если кандидатура утверждена, будущий премьер обязан в течение 15 дней после назначения представить на утверждение Сейма состав Кабинета министров, согласованный с президентом, а также программу действий нового правительства. Полномочия правительство получает после того, как программа будет одобрена большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании.

Однако если Кабинет министров уходит в отставку, у президента появляется возможность повлиять на его новый состав. Это может привести к частичной или полной замене министров со стороны правящей коалиции.