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В Литве правительство официально ушло в отставку: кто станет временным премьером

Фото: Римантас Шаджюс, министр финансов Литвы (x.com/LithuaniaSAI)
Автор: Иван Носальский

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства. Кабмин временно возглавит министр финансов Римантас Шаджюс.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии LRT заявил советник президента Томаш Бержинскас.

"Президент подписал указ об отставке правительства и назначении временного правительства для исполнения обязанностей", - рассказал Бержинскас.

После того как президиум правящей Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) определится с кандидатом на пост главы правительства, этот выбор должен быть согласован с президентом Гитанасом Науседой. Лишь после этого президент выдвигает кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Сейма.

Депутаты парламента должны рассмотреть предложенного кандидата и проголосовать за него в течение недели с момента внесения в пленарный зал. Голосование проходит открыто, а для утверждения кандидатуры достаточно простого большинства.

Если кандидатура утверждена, будущий премьер обязан в течение 15 дней после назначения представить на утверждение Сейма состав Кабинета министров, согласованный с президентом, а также программу действий нового правительства. Полномочия правительство получает после того, как программа будет одобрена большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании.

Однако если Кабинет министров уходит в отставку, у президента появляется возможность повлиять на его новый состав. Это может привести к частичной или полной замене министров со стороны правящей коалиции.

Отставка премьера

Напомним, 31 июля Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке с должности премьер-министра Литвы.

Его отставка последовала после информации о проведении обысков Службой расследований финансовых преступлений в компании Dankora, которая имеет связи с семьей Палуцкаса.

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ЛитваГитанас Науседа