RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве рассказали, как "поставить точку" в продовольственном шантаже Путина

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен приложить усилия для прекращения продовольственного шантажа президента России Владимира Путина. Для этого необходимо помочь Украине защитить свои моря и восстановить экономику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Мы можем навсегда ограничить способность Путина угрожать мировым запасам продовольствия. Мы можем дать Украине возможность защитить свои моря и восстановить свою экономику. Давайте сделаем это как можно быстрее", - пишет министр.

По словам Ландсбергиса, в первую очередь Украина нуждается в расширении категорий товаров для экспорта. Это поможет восстановить ее экономический суверенитет и повысить способность бороться и восстанавливаться.

"Уже сейчас миссия ЕС "Аталанта" защищает судоходство от пиратства в западной части Индийского океана. Мы могли б использовать эту модель и в Черном море.
Использование Путиным зерна как инструмента шантажа должно быть прекращено. Мы должны серьезно подойти к тому, чтобы остановить это. Мы можем построить защиту от этого", - добавляет министр.

По мнению министра, Путин может снова попытаться шантажировать мир голодом, заблокировав экспорт украинского зерна этой зимой. Рано или поздно, как объясняет Ландсбергис, миру придется усилить безопасность в Черном море, особенно если глава Кремля откажется продлевать "зерновое соглашение" в ноябре.

"Долгосрочная береговая оборона в Черном море вместе с военным сопровождением судоходства стимулировала бы экономику Украины, обеспечила бы экспорт зерна и предотвратила глобальный продовольственный кризис", - добавляет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время из Одессы вышли еще семь судов со 172,6 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитва