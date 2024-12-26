В Литве продлили бесплатный проезд для украинцев на 2025 год

В Каунасе продлили бесплатный проезд для украинцев

Муниципальный совет Каунаса принял решение продлить действие льгот на общественный транспорт для украинских беженцев еще на год. Эта инициатива позволяет гражданам Украины, которые покинули страну из-за военной агрессии России, получать 99% скидку на приобретение срочных электронных билетов для проезда автобусами и троллейбусами в течение всего следующего года.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо предоставить цифровое разрешение на временное проживание в Литве, выданное Департаментом миграции, а также документ, удостоверяющий личность, выданный Украиной.

Решение было принято в декабре как часть программы поддержки украинцев, вынужденно находящихся в Литве. Это не единственная инициатива такого рода: другие крупные города Литвы также оказывают подобную помощь украинским беженцам с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.