Еженедельно в Литву прибывают 100 беженцев: какую помощь получают украинцы

Еженедельно в Литву прибывают около 100 украинских беженцев. Государство и общественные организации оказывают переселенцам финансовую, социальную и психологическую поддержку, однако найти жилье и адаптироваться к жизни в чужой стране остается непросто.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Украинские беженцы в Литве

Ежедневно в Литву прибывает около 100 украинских беженцев, вынужденных искать безопасную жизнь из-за войны. Представитель Международной организации по миграции в Литве Божена Заборовска-Зданович рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются новоприбывшие, и об особенностях оказываемой им помощи.

Вызовы для новоприбывших беженцев

Украинские беженцы часто приезжают в Литву без четкого плана, имея при себе только минимальные вещи и рюкзак. Основная проблема для них - найти временное жилье и понять, как сделать первые шаги в чужой стране. По словам Божены Заборовской-Зданович, основными причинами переезда являются поиск безопасности, усталость от войны, необходимость медицинской помощи или создание комфортных условий для детей.

"Мы слышим много историй, когда люди приезжают с маленькими детьми или пожилыми родителями. Они хотят обеспечить безопасность, комфорт и доступ к образованию", - отметила она.

Финансовая, социальная и психологическая поддержка

Новоприбывшим украинцам предоставляют единовременные выплаты - 176 евро на человека, если они прибыли в Литву менее месяца назад. Кроме того, муниципалитеты обеспечивают базовую поддержку, а общественные организации помогают найти жилье и адаптироваться к новым условиям.

Однако финансовая помощь - не единственная потребность. Представители Международной организации по миграции отмечают растущий спрос на психологическую поддержку. В начале войны эта проблема была менее актуальной, но сейчас украинцы все чаще обращаются в центры за консультациями и помощью.

"Есть много людей, которые из-за обстоятельств не могут работать: это пожилые люди, матери с маленькими детьми или люди с проблемами здоровья. Они звонят, просят помощи, потому что не хватает средств на аренду или коммунальные услуги", - объясняет Заборовска-Зданович.

Языковая адаптация и интеграция

Украинцы, планирующие оставаться в Литве, все чаще стремятся выучить литовский язык. Если ранее на языковые курсы записывались около 30% беженцев, то сейчас этот показатель вырос до 65%. Курсы организуются бесплатно дважды в год, чтобы облегчить адаптацию новоприбывших.

Трудности с арендой жилья

Найти жилье остается сложной задачей. Опрос, проведенный Офисом контролера по вопросам равных возможностей, показал, что у арендодателей в Литве много предубеждений. Лишь 46% опрошенных готовы сдавать жилье украинцам, что значительно меньше, чем в начале войны.

Президент Ассоциации агентств недвижимости Литвы Аудрюс Гуданавичюс подчеркивает, что большая часть рынка аренды сосредоточена в частном секторе, где владельцы квартир ориентируются на платежеспособность клиентов.

"Украинцы не всегда на первом месте среди арендаторов. Чаще всего жилье сдают литовцам без детей и животных или иностранцам из посольств, которые могут предложить более высокую оплату", - объяснил Гуданавичюс.

Он также отметил, что программы, призывающие литовцев сдавать жилье украинцам, могут быть недостаточно эффективными.

Потребность в долгосрочных решениях

Эксперты подчеркивают, что государство должно развивать рынок арендного жилья, привлекая профессиональных арендодателей. Это поможет стабилизировать ситуацию и создать больше возможностей для беженцев, нуждающихся в помощи.