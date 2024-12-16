Еженедельно в Литву прибывают 100 беженцев: какую помощь получают украинцы
Еженедельно в Литву прибывают около 100 украинских беженцев. Государство и общественные организации оказывают переселенцам финансовую, социальную и психологическую поддержку, однако найти жилье и адаптироваться к жизни в чужой стране остается непросто.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Украинские беженцы в Литве
Ежедневно в Литву прибывает около 100 украинских беженцев, вынужденных искать безопасную жизнь из-за войны. Представитель Международной организации по миграции в Литве Божена Заборовска-Зданович рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются новоприбывшие, и об особенностях оказываемой им помощи.
Вызовы для новоприбывших беженцев
Украинские беженцы часто приезжают в Литву без четкого плана, имея при себе только минимальные вещи и рюкзак. Основная проблема для них - найти временное жилье и понять, как сделать первые шаги в чужой стране. По словам Божены Заборовской-Зданович, основными причинами переезда являются поиск безопасности, усталость от войны, необходимость медицинской помощи или создание комфортных условий для детей.
"Мы слышим много историй, когда люди приезжают с маленькими детьми или пожилыми родителями. Они хотят обеспечить безопасность, комфорт и доступ к образованию", - отметила она.
Финансовая, социальная и психологическая поддержка
Новоприбывшим украинцам предоставляют единовременные выплаты - 176 евро на человека, если они прибыли в Литву менее месяца назад. Кроме того, муниципалитеты обеспечивают базовую поддержку, а общественные организации помогают найти жилье и адаптироваться к новым условиям.
Однако финансовая помощь - не единственная потребность. Представители Международной организации по миграции отмечают растущий спрос на психологическую поддержку. В начале войны эта проблема была менее актуальной, но сейчас украинцы все чаще обращаются в центры за консультациями и помощью.
"Есть много людей, которые из-за обстоятельств не могут работать: это пожилые люди, матери с маленькими детьми или люди с проблемами здоровья. Они звонят, просят помощи, потому что не хватает средств на аренду или коммунальные услуги", - объясняет Заборовска-Зданович.
Языковая адаптация и интеграция
Украинцы, планирующие оставаться в Литве, все чаще стремятся выучить литовский язык. Если ранее на языковые курсы записывались около 30% беженцев, то сейчас этот показатель вырос до 65%. Курсы организуются бесплатно дважды в год, чтобы облегчить адаптацию новоприбывших.
Трудности с арендой жилья
Найти жилье остается сложной задачей. Опрос, проведенный Офисом контролера по вопросам равных возможностей, показал, что у арендодателей в Литве много предубеждений. Лишь 46% опрошенных готовы сдавать жилье украинцам, что значительно меньше, чем в начале войны.
Президент Ассоциации агентств недвижимости Литвы Аудрюс Гуданавичюс подчеркивает, что большая часть рынка аренды сосредоточена в частном секторе, где владельцы квартир ориентируются на платежеспособность клиентов.
"Украинцы не всегда на первом месте среди арендаторов. Чаще всего жилье сдают литовцам без детей и животных или иностранцам из посольств, которые могут предложить более высокую оплату", - объяснил Гуданавичюс.
Он также отметил, что программы, призывающие литовцев сдавать жилье украинцам, могут быть недостаточно эффективными.
Потребность в долгосрочных решениях
Эксперты подчеркивают, что государство должно развивать рынок арендного жилья, привлекая профессиональных арендодателей. Это поможет стабилизировать ситуацию и создать больше возможностей для беженцев, нуждающихся в помощи.
Напомним, что в Литве новоприбывшим украинским беженцам предоставят единовременную выплату и обновят цифровые разрешения на проживание. Все беженцы из Украины также получат единовременную помощь в размере 176 евро.