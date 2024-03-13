В Литве напали на соратника Навального

В столице Литвы, в Вильнюсе, неизвестные напали на соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального. Покушение случилось возле его дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медуза, LRT.

Так, нападение на Волкова произошло в 22:06 12 марта по местному времени на улице Жуведру, которая находится на окраине Вильнюса.

"Из меня хотели сделать отбивную - натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Дело наживное. Главное - будем работать и не будем сдаваться", - рассказал Волков 13 марта после нападения.

По его словам, нападавший был один. Видео Волков записал после возвращения из больницы. Комментируя произошедшее, Волков сказал, что это был "типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга".

В тоже время, нападавших на Волкова могло быть двое. В частности, его жена сказала, что в последний момент из окна она увидела двоих. По словам супруги оппозиционера, пока он не может ходить.

Расследованием нападения на Волкова занимается антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего.

"Сейчас начато досудебное расследование, и мы делаем все возможное, чтобы выяснить мотивы и причины преступления. Уже выдвинуто несколько версий, и когда все прояснится, мы сможем предоставить больше информации", - сообщил заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс радиостанции LRT. Он добавил, что нападавший пока не найден.

Смерть Навального

16 февраля российский оппозиционер Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Уже 23 февраля США ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.