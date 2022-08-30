У Литві заявили про "небезпечну межу" для Білорусі через провокації на кордоні

Він розповів, що білоруських посадовців відправляють в іншу країну для псування майна та засобів захисту. Такі дії ставлять Литву в "дуже небезпечну зону".

"Одна справа - привести мігрантів до кордону і виштовхнути їх, інша - те, що ми спостерігаємо прямо зараз, - це руйнація огорожі. Ми опинилися на дуже тонкій і небезпечній межі, як ми кваліфікуватимемо такі дії. Це як мінімум провокація", - зазначив радник глави держави.

Литва днями завершила спорудження фізичного бар'єру з колючим дротом на всій сухопутній ділянці, що межує з Білоруссю. Його необхідність виникла після напливу у 2021 році нелегалів із Білорусі, який у Литві розцінили як гібридну атаку.



Видання зауважує, що з початку року наплив мігрантів зменшився, проте зараз їх кількість знову зростає. У Службі охорони держкордону заявили, що почастішали спроби пошкодити паркан. Цьому сприяють самі білоруські прикордонники. Затримати таких осіб литовським силовикам наразі не вдалося.