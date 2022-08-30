У Литві заявили про "небезпечну межу" для Білорусі через провокації на кордоні

У Литві назвали провокацією спроби Білорусі пошкодити огорожу на кордоні, споруджену для захисту від нелегальних мігрантів.
Про це заявив радник литовського президента Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.
Він розповів, що білоруських посадовців відправляють в іншу країну для псування майна та засобів захисту. Такі дії ставлять Литву в "дуже небезпечну зону".
"Одна справа - привести мігрантів до кордону і виштовхнути їх, інша - те, що ми спостерігаємо прямо зараз, - це руйнація огорожі. Ми опинилися на дуже тонкій і небезпечній межі, як ми кваліфікуватимемо такі дії. Це як мінімум провокація", - зазначив радник глави держави.
Литва днями завершила спорудження фізичного бар'єру з колючим дротом на всій сухопутній ділянці, що межує з Білоруссю. Його необхідність виникла після напливу у 2021 році нелегалів із Білорусі, який у Литві розцінили як гібридну атаку.
Видання зауважує, що з початку року наплив мігрантів зменшився, проте зараз їх кількість знову зростає. У Службі охорони держкордону заявили, що почастішали спроби пошкодити паркан. Цьому сприяють самі білоруські прикордонники. Затримати таких осіб литовським силовикам наразі не вдалося.
Нагадаємо, що Литва відзвітувала про появу паркану на кордоні з Білоруссю. У червні Польща теж спорудила кількаметрову загорожу. Влітку та восени 2021 року ці країни потерпали від міграційної кризи, штучно створеної мінським режимом.