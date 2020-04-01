У Литві штрафи для порушників карантину збільшили в 10 разів

Сейм Литви значно підвищив грошові штрафи порушникам карантину, проте не схвалив пропозицію Кабміну посилити покарання позбавленням волі. Про це повідомляє LRT.

Згідно з прийнятим 31 березня законом, штрафи для фізичних осіб за порушення правил складуть від 500 до 1500 євро, штрафи підприємствам - від 1500 до 6000 євро, а поліція отримала право складання протоколів порушень.

До цього штрафи для фізичних осіб становили до 140 євро, а для підприємств - до 600 євро, а карати штрафами могли фахівці охорони здоров'я.

Нагадаємо, уряд Литви прийняв рішення про продовження карантину через коронавірус на 2 тижні, до 13 квітня.

Разом з тим, 14 березня уряд Литви оголосив про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.

РБК-Україна писало, що МОЗ опублікував свіжі дані по заражених коронавірусом. Станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669.