У Литві дозволили ходити на роботу з COVID в легкій формі
У Литві працівникам життєвоважливих сфер господарства або громадського сектора дозволили ходити на роботу навіть з підтвердженим коронавірусом, якщо хвороба протікає в легкій формі, а у сфері спостерігається дефіцит людей. Нововведення набуде чинності в понеділок, 24 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс підготував список професій, представники яких не можуть працювати віддалено. Таким чином, інфіковані коронавірусом продовжать працювати в таких сферах, як:
- забезпечення енергопостачань,
- забезпечення нагляду за інфраструктурою доріг,
- забезпечення соціального захисту,
- забезпечення внутрішньої безпеки,
- оборона,
- охорона здоров'я.
Працівникам з коронавірусом, якщо вони під час роботи не контактують з третіми особами і спілкуються тільки з колегами, рекомендується носити респіратор з рівнем захисту не нижче FFP2 або KN95. Якщо такі працівники контактують з третіми особами, вони в обов'язковому порядку повинні носити респіратори.
При цьому якщо за медичними протипоказаннями людина не може перебувати в респіраторі, він повинен надягати захисний щиток.