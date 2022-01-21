У Литві дозволили ходити на роботу з COVID в легкій формі

У Литві працівникам життєвоважливих сфер господарства або громадського сектора дозволили ходити на роботу навіть з підтвердженим коронавірусом, якщо хвороба протікає в легкій формі, а у сфері спостерігається дефіцит людей. Нововведення набуде чинності в понеділок, 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс підготував список професій, представники яких не можуть працювати віддалено. Таким чином, інфіковані коронавірусом продовжать працювати в таких сферах, як:

забезпечення енергопостачань,

забезпечення нагляду за інфраструктурою доріг,

забезпечення соціального захисту,

забезпечення внутрішньої безпеки,

оборона,

охорона здоров'я.

Працівникам з коронавірусом, якщо вони під час роботи не контактують з третіми особами і спілкуються тільки з колегами, рекомендується носити респіратор з рівнем захисту не нижче FFP2 або KN95. Якщо такі працівники контактують з третіми особами, вони в обов'язковому порядку повинні носити респіратори.

При цьому якщо за медичними протипоказаннями людина не може перебувати в респіраторі, він повинен надягати захисний щиток.