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У Литві розповіли, яку відповідь Росії очікують на блокаду Калінінграду

Фото: Ґітанас Науседа, президент Литви (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У Литві готові до того, що Росія може відключити її від регіональної енергосистеми. Однак до військової конфронтації - ні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами президента Литви Ґітанаса Науседа, Росія може помститися за блокування залізничних поставок деяких російських товарів до Калінінграда - відключенням країни від регіональної енергосистеми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, Литва, починаючи з 18 червня, внаслідок санкцій ЄС, припинила здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград. Це, зі свого боку, сильно обурило Кремль. В Москві обіцяють відповісти на блокаду, що "сильно позначиться на мешканцях Литви".

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