У Литві проходять парламентські вибори, очікуються коаліційні переговори

У неділю, 11 жовтня, в Литві відкрилися виборчі дільниці для першого туру парламентських виборів, де виборці виберуть 141 члена Сейму. При цьому очікується, що правляча коаліція не збережеться в колишньому складі.

Про це пише Associated Ргеѕѕ.

Передвиборчі опитування в країні показують, що Литовський Союз фермерів і Зелених, які є частиною коаліції, незначно випереджають опозиційний консервативний Союз християнських демократів, соціал-демократів, популістську Робочу партію і правоцентристський ліберальний рух.

Недавній сплеск захворюваності COVID-19, зростаюче безробіття, пов'язана з вірусом, і економічні проблеми - основні проблеми, які вплинули на підтримку нинішньої коаліції.

Очікується, що п'ять або шість партій подолають 5-відсотковий поріг для проходження до Сейму, але жодна з них, швидше за все, не отримає підтримки більше 20%, тому переговори про створення нової правлячої коаліції дуже вірогідні після виборів.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис стурбований зростанням числа нових випадків коронавіруса. Він заявив, що є ймовірність введення нового жорсткого карантину в країні.

Крім цього, уряд Литви змінило порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.