У Литві продовжили карантин до кінця лютого

У середу, 27 січня, уряд Литви прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи за COVID. Карантин буде діяти щонайменше до 28 лютого.

Про це повідомляє Delfi.

Наголошується, що в рамках карантину також продовжили обмеження на переміщення між муніципалітетами. Проте уряд зробив виключення і дозволив їздити в самоврядування місця проживання, інше самоврядування через смерть близьких родичів, на роботу, а також місця в міжнародних поїздок та з них.

"Кількість випадків у Литві скорочується, але темпи скорочення, у порівнянні з попередніми тижнями, сповільнилися", - заявив міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькис.

За даними МОЗ, імунітет до COVID-19 в Литві є приблизно у 7% жителів - у щеплених хоча б першою дозою вакцини (близько 2%) або у тих, хто перехвор коронавірусом в останні пів року (близько 5%).

Нагадаємо, раніше влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Крім того, у Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.