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У Литві закликали не забувати злочини Голодомору

Новини » Політика     22.11.2019 - 09:57
У Литві закликали не забувати злочини Голодомору
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/statephotos)

У МЗС Литви назвали Голодомор злочином режиму Сталіна

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав не забувати злочини проти людства, вчинені тоталітарними режимами, в тому числі Голодомор в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Лінкявічуса в Twitter.

Так, глава литовського МЗС назвав Голодомор геноцидом українського народу, який був вчинений радянським режимом Йосипа Сталіна. Він закликав не забувати злочини тоталітарних режимів.

"Вшанування жертв Голодомору, геноциду українського народу, здійсненого жорстоким режимом Сталіна 86 років тому. Ми ніколи не повинні забувати злочини проти людства, вчинені тоталітарними режимами", - написав Лінкявічус.

У Литві закликали не забувати злочини Голодомору

Нагадаємо, раніші повідомлялося, що згідно з даними опитування, проведеного соцгрупою "Рейтинг", 82% громадян України вважають, що Голодомор у 1932-33 роках був геноцидом українського народу. Заперечують це твердження 11% громадян.

Також РБК-Україна писало, що канадська провінція Британська Колумбія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Кожну четверту суботу листопада в Британській Колумбії буде відзначатися день пам'яті жертв Голодомору.

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