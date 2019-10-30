Канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

Фото: пам'ятник жервам Голодомору (з відкритих джерел)

Британська Колумбія прийняла документ про визнання Голодомору геноцидом 29 жовтня

Провінція Канади Британська Колумбія визнала Голодом 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Канаді в Twitter.

Відповідний закон про вшанування мільйонів жертв радянського режиму був прийнятий 29 жовтня. Згідно з документом, кожну четверту суботу листопада в Британській Колумбії буде відзначатися день пам'яті жертв Голодомору.

"Британська Колумбія приєдналася до визнання Голодомору 1932-33 геноцидом українців, прийнявши Закон про вшанування мільйонів жертв радянського режиму. Спасибі за підтримку України у відновленні справедливості", - йдеться в повідомленні українського посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Німеччини виступило проти визнання Голодомору геноцидом українського народу. Петиционный комітет, швидше за все, відхилить петицію з-за оцінки, даної міністерством. Раніше про визнання Голодомору геноцидом набрала на сайті Бундестагу необхідну кількість голосів для розгляду комітетом петиционным.

Також РБК-Україна писало, що в серпні під час візиту в Україну прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, президент України Володимир Зеленський закликав ізраїльський уряд визнати Голодомор геноцидом.