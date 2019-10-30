ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 10:48
Канадська провінція визнала Голодомор геноцидом
Фото: пам'ятник жервам Голодомору (з відкритих джерел)

Британська Колумбія прийняла документ про визнання Голодомору геноцидом 29 жовтня

Провінція Канади Британська Колумбія визнала Голодом 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Канаді в Twitter.

Відповідний закон про вшанування мільйонів жертв радянського режиму був прийнятий 29 жовтня. Згідно з документом, кожну четверту суботу листопада в Британській Колумбії буде відзначатися день пам'яті жертв Голодомору.

"Британська Колумбія приєдналася до визнання Голодомору 1932-33 геноцидом українців, прийнявши Закон про вшанування мільйонів жертв радянського режиму. Спасибі за підтримку України у відновленні справедливості", - йдеться в повідомленні українського посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Німеччини виступило проти визнання Голодомору геноцидом українського народу. Петиционный комітет, швидше за все, відхилить петицію з-за оцінки, даної міністерством. Раніше про визнання Голодомору геноцидом набрала на сайті Бундестагу необхідну кількість голосів для розгляду комітетом петиционным.

Також РБК-Україна писало, що в серпні під час візиту в Україну прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, президент України Володимир Зеленський закликав ізраїльський уряд визнати Голодомор геноцидом.

Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері В Канаді відбулися парламентські вибори, лібералів Трюдо обігнали консерватори
Новини України КанадагеноцидГолодомор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся