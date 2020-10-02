У Литві закликали до міжнародного розслідування щодо режиму Лукашенка

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав почати міжнародне розслідування щодо режиму Олександра Лукашенка. Він вважає за необхідне відкрити справи на тих, хто відповідальні за насильство проти демонстрантів в Білорусі.

Про це Лінкявічюс заявив в інтерв'ю виданню DELFI.

Також він назвав Лукашенка колишнім президентом і в моральному і політичному плані.

"Санкції санкціями, але потрібно провести міжнародне розслідування, повинні бути заведені справи стосовно тих, хто допустив насильство проти співгромадян. У центрі Європи у 21-му столітті це не може залишитися не розслідуваними", - сказав Лінкявічюс.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня в Європейському союзі схвалили введення санкцій проти білоруських чиновників. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Лукашенка не включили в санкційний список, так як це означало б відмову від діалогу. У ЄС чекають, що Лукашенко розпочне діалог за посередництва ОБСЄ і звільнить усіх політв'язнів.

При цьому Білорусь заявила, що вводить санкції у відповідь проти Євросоюзу. При цьому Мінськ не став публікувати список представників ЄС, які потрапили під білоруські санкції.