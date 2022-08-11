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У Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку російської агресії

Фото: у Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку російської агресії (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Литовські депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас і Андрюс Вишняускас підготували проєкт поправок до закону про громадянство, який передбачає введення можливості для позбавлення паспорта Литви іноземних громадян, які отримали його у винятковому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За інформацією агентства, громадянство забиратимуть у тих, хто своїми діями загрожує безпеці та інтересам Литви або підтримує державу, що загрожує Литві, її союзникам або іншим країнам.

Як зазначається, відповідний проєкт в насамперед стосується тих осіб, які підтримують Росію на тлі військової агресії проти України.

"Існує шість випадків втрати громадянства в Литві, але серед них немає такого, який створив би механізм втрати громадянства після його набуття у винятковому порядку, в той час, як також бувши громадянином іншої держави, якщо особа підтримує держави-агресори і тим самим становить загрозу для Литви, регіону і для безпеки союзників", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

При цьому, за інформацією Delfi, приводом для створення поправок став інцидент з фігуристами Маргаритою Дробязко і Повіласом Ванагасом, які виступили в шоу в Сочі. Участь артистів у заході спровокувало скандал в Литві і в Україні, в результаті якого у Вільнюсі почали активно обговорювати можливість позбавлення Дробязко, яка переїхала до Литви з Москви після розпаду СРСР, литовського громадянства.

Нагадаємо, Латвія підтримала заборону на видачу віз до ЄС російським громадянам. Як заявили в МЗС країни, обмеження на в'їзд стане ще одним кроком, щоб зупинити агресію Росії.

Раніше в Естонії та Чехії закликали зупинити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського союзу.

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Литва