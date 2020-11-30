В Латвії мають намір посилити карантин

Прем'єр-міністр Латвії Кришьянис Кариньш закликав уряд негайно посилити карантинні обмеження та продовження дії режиму надзвичайної ситуації. За його словами, в країні критична ситуація з коронавірусом.
Про це повідомляє Delfi.
Кариньш заявив, що введені урядом обмеження не працюють як треба і захворюваність росте. У зв'язку з цим режим НС у Латвії повинен бути продовжений.
"Ми вже вісім тижнів спостерігаємо, як збільшується захворюваність Covid-19, та, на жаль, збільшується смертність", - заявив він.
При цьому прем'єр назвав поточну ситуацію "дуже серйозною кризою, який Латвія переживала після відновлення незалежності".
Прем'єр-міністр запропонує ввести вимогу про обов'язкове носіння масок у всіх приміщеннях, крім будинку.
Також уряд може повернути принцип "дві людини, два метри", який практикувався навесні. Так, люди, які не є членами одного домогосподарства, зможуть збиратися тільки по двоє, дотримуючись при цьому дистанцію два метри.
Крім того, надзвичайну ситуацію в країні можуть продовжити до 11 січня наступного року.
Нагадаємо, влада Латвії ввели в країні з 9 листопада режим надзвичайного стану. Він триватиме в країні як мінімум до 6 грудня, але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.
Разом з тим нещодавно уряд Латвії прийняв рішення штрафувати людей, які не носять маски в громадських місцях. Розмір штрафу коливається від 10 до 50 євро.