У Литві кандидати в президенти виступили проти жорсткої риторики з РФ

Обидва кандидати в президенти планують зберігати "суворий тон" у відносинах з Москвою, послаблюючи при цьому іноді "жорстку риторику"
Обидва кадидати в президенти Литви, де сьогодні проходить другий тур президентських виборів, заявили, що не поїдуть до Москви і не будуть зустрічатися з президентом Володимиром Путіним, якщо Російська Федерація не піде з Криму, який вона анексувала у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Анексія Криму викликала побоювання, що колишні радянські республіки, включаючи країни Балтії, можуть стати наступними.
Колишній міністр фінансів Інгріда Шимоне і економіст Гітанас Науседа планують зберігати "суворий тон" у відносинах з Москвою, послаблюючи при цьому іноді "жорстку риторику".
"Занадто жорстка риторика не є рішенням. Ми не можемо закрити всі вікна з сусідом в дипломатичних, культурних і економічних сенсах", - заявив Науседи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 травня у Литві розпочався другий тур голосування на виборах президента країни. На пост президента претендують блывший міністр фінансів Інгріда Шимоне і економіст Гітанас Науседа. У першому турі виборів різниця між їхніми голосами становила менше одного відсотка.
Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс виступив проти повернення Росії в ПАРЄ. За його словами, Росію не можна повертати в ПАРЄ через її агресії в Україні.