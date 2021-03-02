У Литві не виключають нових санкцій ЄС проти Росії

Список санкцій проти Росії, запроваджених Євросоюзом через арешт опозиціонера Олексія Навального, може бути розширений, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Про це він сказав журналістам 2 березня після зустрічі з президентом Ґітанасом Науседою, передає Delfi .

За його словами, якщо з наближенням осінніх парламентських виборів у Росії будуть нові репресії, спрямовані проти опозиції, тоді "ця дискусія продовжиться, з'являться нові прізвища". При цьому він висловив надію, що нові санкції запропонують не східні держави ЄС, а інші члени блоку.

"Очевидно, що цей список буде розширюватися, але я підозрюю, що також будуть шукати географічну рівномірність. Інакше кажучи, щоб прізвища пропонували внести в список не тільки представники Балтійських країн, наприклад, як це сталося в останній раз, але очевидно, і Південні держави, і інші держави також повинні мати власну думку про те, хто в цьому списку повинен виявитися", - сказав він.

Ландсбергіс наголосив, що інструмент, керуючись яким були запроваджені санкції, використовувався вперше, тобто після внесення прізвищ автоматично застосовуються санкції відносно майна та власності особи на території ЄС.