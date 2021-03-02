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В Литве не исключают новых санкций ЕС против России

Автор: Андрей Василюк

Список санкций против России, введенных Евросоюзом из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, может быть расширен, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом он сказал журналистам 2 марта после встречи с президентом Гитанасом Науседой, передает Delfi.

По его словам, если с приближением осенних парламентских выборов в России будут новые репрессии, направленные против оппозиции, то "эта дискуссия продолжится, появятся новые фамилии". При этом он выразил надежду, что новые санкции предложат не восточные государства ЕС, а другие члены блока.

"Очевидно, что этот список будет расширяться, но я подозреваю, что также будут искать географическую равномерность. Иначе говоря, чтобы фамилии предлагали внести в список не только представители Балтийских стран, например, как это случилось в последний раз, но очевидно, и Южные государства, и другие государства также должны иметь собственное мнение о том, кто в этом списке должен оказаться", - сказал он.

Ландсбергис подчеркнул, что инструмент, руководствуясь которым были введены санкции, использовался впервые, то есть после внесения фамилий автоматически применяются санкции в отношении имущества и собственности лица на территории ЕС.

Напомним, сегодня Евросоюз ввел санкции против четырех российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции ввели через новый механизм по нарушениям прав человека.

Позже Евросоюз опубликовал список лиц, на которых наложили санкции из-за Навального. Ограничения официально вступили в силу.

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