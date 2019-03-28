У Литві колишнього мінстра оборони СРСР засудили до 10 років в'язниці

Колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова у Литві засудили до 10 років позбавлення волі у зв'язку з подіями 13 січня 1991 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що вирок у середу, 27 березня, оголосив Вільнюський окружний суд Литви й визнав 94-річного Язова винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Зокрема, екс-міністру закидають створення в 1990 році організованої групи військових і політиків, метою якої було повернення Литви до складу СРСР шляхом захоплення органів влади і стратегічних об’єктів.

Уже в ніч на 13 січня 1991 року радянські військові і спецпідрозділи силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литовського радіо. Це сталося через рік після того як республіка оголосила про відновлення своєї незалежності від СРСР. У тих подіях загинули 14 людей, постраждали сотні.

Вирок Язову був оголошений заочно. Крім того, до 12 років ув'язнення засуджений колишній офіцер КДБ Михайло Головатов. Загалом від початку розслідування у 2016 році литовська прокуратура висунула звинувачення в "здійсненні радянської агресії" 65 колишнім військовим чиновникам, громадянам Росії, Білорусі й України.

Дмитро Язов був міністром оборони СРСР з 1987 року. Це рішення литовського суду щодо Язова може надалі погіршити відносини між Вільнюсом і Москвою, котра відмовилася брати участь у розслідуванні тих подій.

Нагадаємо, нещодавно у Литві двох колишніх працівників авіабази в Шауляї, що підпорядковується Військово-повітряним силам країни, викрили у шпигунствы на користь Російської Федерації.