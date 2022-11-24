Литва собрала деньги на три морских дрона для Украины

Литовцы закрыли сбор на три морских дрона для Украины. В общей сложности удалось собрать 750 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Андрюса Тапинаса.

"Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор и за 750 000 долларов купим 3 морских дрона для Украины. И дали им гордые имена ради мира - Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. Черноморский флот России - бойся. Peace-дроны придут незаметно", - отметил он.

Напомним, после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил кампанию по сбору средств на морские дроны, по состоянию на ноябрь в общей сложности удалось собрать деньги на 12 таких беспилотников.

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